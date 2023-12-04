В правительство внесли проект изменений в программе льготной ипотеки

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Минфин внес в правительство проект постановления с изменениями в программу льготной ипотеки, сообщил "Интерфаксу" замминистра финансов Иван Чебесков.

На прошлой неделе вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство принимает меры по увеличению первоначального взноса по льготным ипотечным кредитам.

"Как Марат Шакирзянович сказал, мы сейчас обсуждаем внесение изменений в несколько аспектов льготной ипотеки с целью ограничения очень быстрого роста ипотечного портфеля (...). У нас слишком быстрый рост портфеля пошел, и одновременно ухудшение его качества. Я пока не буду говорить, у нас Марат Шакирзянович в правительстве отвечает. Проект постановления Минфин уже внес в правительство", - заявил Чебесков, не уточнив, до какого уровня может быть повышен минимальный первоначальный взнос.

Ипотеку по государственной программе можно взять до 1 июля 2024 года для покупки нового жилья у застройщиков. На вторичное жилье программа не распространяется. Ставка на весь срок кредитования - не более 8%. Кроме того, активным спросом пользуется программа семейной ипотеки, в рамках которой клиенты могут оформить ипотеку на покупку первичного жилья под 6%.

Правительство в сентябре повысило первоначальный взнос для льготных кредитов с 15% до 20% от цены договора, по которому приобретается жилье. Однако эта мера не привела к существенному замедлению выдач, поскольку льготная ипотека стала еще более привлекательной в условиях удорожания рыночных программ.

Высокие темпы роста льготной ипотеки беспокоят Банк России, который предлагает вновь повысить минимальный взнос по программам с господдержкой. Кроме того, регулятор планирует обсудить вместе с правительством возможность дифференциации ставки по льготной ипотеке в зависимости от уровня доходов населения в том или ином регионе.