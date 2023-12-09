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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:29

Семьям пострадавших при стрельбе в брянской гимназии выплатят от 300 тыс. до 1 млн руб.

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о решении сделать денежные выплаты семьям погибшей и пострадавших учеников гимназии №5.

"1 млн рублей из областного бюджета получит семья погибшей девочки, по 500 тысяч рублей - семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, по 300 тысяч - ранения легкой степени", - написал он в субботу в телеграм-канале.

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Глава региона добавил, что медики продолжают оказывать необходимую помощь пострадавшим. Квалифицированные психологи работают с детьми и их родителями.

7 декабря в брянской гимназии №5 произошла стрельба. По информации полиции, одна из учениц принесла в здание образовательного учреждения огнестрельное оружие и несколько раз выстрелила, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась.

По данным полиции, девочка взяла оружие у своего отца.

Хроника 03 февраля 2014 года – 09 декабря 2023 годаНападения в школах и вузах
Брянск Брянская область Александр Богомаз
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