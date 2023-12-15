Что произошло за день: пятница, 15 декабря

Повышение ключевой ставки, интерес ФАС к производителям яиц и готовность краснодарского аэропорта

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Банк России повысил ключевую ставку до 16%. ЦБ близок к завершению цикла повышения ключевой ставки, заявила Эльвира Набиуллина. В заявлении по итогам совета директоров отмечается, что Банк России, повысив ключевую ставку в рамках ожиданий рынка, сохранил нейтральный сигнал по денежно-кредитной политике.

- ФАС возбудила дела в отношении производителей яиц в Крыму и Кировской области. Сообщается, что два крымских производителя с начала сентября подняли оптово-отпускные цены до 94%. Два кировских предприятия с начала июня по октябрь повысили цены на яйца до 60%.

- Аэропорт Краснодара технически готов к возобновлению работы. В пятницу Краснодаре сел самолет авиакомпании "Азимут", совершавший этот техрейс. Лайнер прибыл из Минеральных Вод.

- Сбербанк с 15 декабря повысил ставки по ряду вкладов на некоторые сроки. Также в пятницу ВТБ вслед за решением ЦБ повысить ключевую ставку объявил, что увеличивает ставки по вкладам до 16%.

- В Брянске суд отпустил из СИЗО отца стрелявшей в школе девочки. Ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий. Также заместителю директора гимназии №5, где ученица открыла стрельбу, домашний арест заменили на запрет определенных действий. Кроме того, под залог из СИЗО отпустили главу фирмы, охранявшей эту школу.

- В Польше пришли к выводу, что комиссия по авиакатастрофе Качиньского растратила деньги. Саму комиссию распустили.

- СКР предложил лишать приобретенного гражданства РФ за любое тяжкое преступление. Между тем суд лишил гражданства РФ братьев-мигрантов, не вставших на воинский учет.

- Восьмая серия "Слова пацана" будет переснята и выйдет в новую дату. Режиссер и сценарист сообщили, что вносят авторские изменения в финальные эпизоды. О дате премьеры восьмой серии будет объявлено позднее.