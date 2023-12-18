Правительство ужесточило режим льготной ипотеки

Теперь заемщик может взять только один льготный кредит и только по одной льготной программе

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Правительство ограничило возможность получения заемщиком нескольких льготных ипотечных кредитов: теперь клиент сможет взять только один льготный кредит и только по одной льготной ипотечной программе, следует из постановления правительства от 15 декабря № 2166.

Исключение сделано для программы семейной ипотеки: заемщик сможет оформить второй кредит при условии, что первый полностью погашен, родился еще один ребенок и приобретается жилье большей площади, чем предыдущая квартира.

Из постановления также следует, что теперь банки не смогут сочетать льготную ипотеку, выдаваемую по ставке 8%, с рыночной. Правительство предоставило возможность оформлять комбинированную ипотеку весной 2022 года. Клиенты могли сочетать сумму льготного кредита с дополнительной суммой, взятой по рыночной ставке, что позволяло им купить квартиру большей стоимости или площади.

Кроме того, документ сокращает еще на 0,5 процентного пункта предельную величину субсидий, получаемых банками, кредитующими в рамках льготных ипотечных программ. В сентябре этот показатель уже снижался на те же 0,5 п.п.

Изменения вступают в силу с 23 декабря.

Минфин на прошлой неделе сообщил, что правительство скорректировало параметры льготных ипотечных программ. Само постановление правительства с изменениями было опубликовано вечером 15 декабря.

В частности, взнос по программе льготной ипотеки под 8% годовых был повышен до 30% с 20%, а максимальный размер кредита для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей был снижен вдвое, до 6 млн рублей. Кроме того, документ скорректировал параметры Дальневосточной и Арктической ипотеки: предельный размер кредита в рамках этой программы увеличен с 6 млн рублей до 9 млн рублей.