Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

"Уральские авиалинии" вводят зарубежные рейсы

Расписание расширяется в ожидании урегулирования отношений с лизингодателями самолетов Airbus

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" ввели в расписание международные рейсы из Екатеринбурга, первый из них назначен на 29 декабря, сообщил журналистам первый замгендиректора авиакомпании Кирилл Скуратов.

"Я пока не могу комментировать (сделку по переоформлению самолетов в российскую собственность - ИФ), но вы видите, что рейсы в Дубай стоят с 29 декабря, а с середины января много новых рейсов, которые позволят нам летать за рубеж", - ответил он на вопрос, когда состоится сделка по страховому урегулированию.

По его словам, авиакомпания восстановит практически все направления в Азию: Азербайджан, Узбекистан, Армению.

"Также ставим рейсы в Стамбул", - добавил Скуратов.

В июле гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов сообщал, что компания готова выкупить 19 из 52 Airbus. "Соединенные Штаты разрешили нам выкупить 19 самолетов, и Евросоюз", - говорил он. Для этих целей будут использованы кредитные ресурсы РФ на много лет.

В октябре стало известно, что Минтранс России не видит проблем с выделением авиакомпаниям средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп иностранных самолетов. На деньги ФНБ для этих целей претендуют и "Уральские авиалинии".

"Коммерсантъ" в конце сентября сообщал, что компания долгое время не могла согласовать с Минтрансом и "НЛК-финанс" условия новых лизинговых контрактов. При этом тогдашний профильный замминистра транспорта Игорь Чалик (покинул этот пост в ноябре) заявлял журналистам, что для частных перевозчиков предложены условия, аналогичные тем, что прописаны в договорах с "Аэрофлотом".

"Каждая авиакомпания видит свой вариант (текста договора - ИФ). Мы говорим: есть единый текст, он "Аэрофлот" устроил. Абсолютно такие же условия", - уверял он. Позднее "Коммерсантъ" сообщал, что "Уральские авиалинии" все же согласовали сделку с "НЛК-финанс" по 19 Airbus, но, в отличие от "Аэрофлота", речь идет не об операционном, а финансовом лизинге на 17 лет. В самой авиакомпании это не комментировали.

Airbus Дубай Минтранс Сергей Скуратов Уральские авиалинии Стамбул Кирилл Скуратов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Путин подписал закон о запрете использования на уроках личных телефонов

"Газпром" подал в российский суд иск к "Нафтогазу Украины"

Силы ПВО отразили атаку дрона в Одинцовском городском округе

Песков отметил подготовку РФ к санкциям Евросоюза в отношении алмазов

Песков отметил подготовку РФ к санкциям Евросоюза в отношении алмазов

Россия и КНР почти полностью избавились от валют третьих стран во взаиморасчетах

Активы Hyundai в России приобретет уже купившая активы VW компания "Арт-Финанс"

Активы Hyundai в России приобретет уже купившая активы VW компания "Арт-Финанс"

Россияне планируют потратить на Новый год в 1,5 раза больше денег, чем год назад

Россияне планируют потратить на Новый год в 1,5 раза больше денег, чем год назад

Anadolu Efes купит долю бельгийской AB InBev в российском СП AB InBev Efes

Из-под экспортных курсовых пошлин выведут лекарства, зефир и пастилу

Володин заявил, что ушедшие из РФ западные компании оставили в стране $103 млрд

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });