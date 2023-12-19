"Уральские авиалинии" вводят зарубежные рейсы

Расписание расширяется в ожидании урегулирования отношений с лизингодателями самолетов Airbus

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - "Уральские авиалинии" ввели в расписание международные рейсы из Екатеринбурга, первый из них назначен на 29 декабря, сообщил журналистам первый замгендиректора авиакомпании Кирилл Скуратов.

"Я пока не могу комментировать (сделку по переоформлению самолетов в российскую собственность - ИФ), но вы видите, что рейсы в Дубай стоят с 29 декабря, а с середины января много новых рейсов, которые позволят нам летать за рубеж", - ответил он на вопрос, когда состоится сделка по страховому урегулированию.

По его словам, авиакомпания восстановит практически все направления в Азию: Азербайджан, Узбекистан, Армению.

"Также ставим рейсы в Стамбул", - добавил Скуратов.

В июле гендиректор "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов сообщал, что компания готова выкупить 19 из 52 Airbus. "Соединенные Штаты разрешили нам выкупить 19 самолетов, и Евросоюз", - говорил он. Для этих целей будут использованы кредитные ресурсы РФ на много лет.

В октябре стало известно, что Минтранс России не видит проблем с выделением авиакомпаниям средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на выкуп иностранных самолетов. На деньги ФНБ для этих целей претендуют и "Уральские авиалинии".

"Коммерсантъ" в конце сентября сообщал, что компания долгое время не могла согласовать с Минтрансом и "НЛК-финанс" условия новых лизинговых контрактов. При этом тогдашний профильный замминистра транспорта Игорь Чалик (покинул этот пост в ноябре) заявлял журналистам, что для частных перевозчиков предложены условия, аналогичные тем, что прописаны в договорах с "Аэрофлотом".

"Каждая авиакомпания видит свой вариант (текста договора - ИФ). Мы говорим: есть единый текст, он "Аэрофлот" устроил. Абсолютно такие же условия", - уверял он. Позднее "Коммерсантъ" сообщал, что "Уральские авиалинии" все же согласовали сделку с "НЛК-финанс" по 19 Airbus, но, в отличие от "Аэрофлота", речь идет не об операционном, а финансовом лизинге на 17 лет. В самой авиакомпании это не комментировали.