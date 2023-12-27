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Верховный суд РФ отправил на пересмотр дело депутата Госдумы Белоусова

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отправил на пересмотр в первую инстанцию уголовное дело в отношении депутата Государственной думы Вадима Белоусова, обвиняемого в получении взятки в сумме более 3 млрд рублей, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

"Приговор Московского городского суда от 3 августа 2022 года и апелляционное определение Первого апелляционного суда общей юрисдикции от 17 мая 2023 года отменены. Уголовное дело направлено для нового рассмотрения в Московский городской суд", - сообщили в суде в среду.

Такое решение ВС принял по итогам рассмотрения кассационной жалобы защиты Белоусова на приговор.

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По словам адвоката Людмилы Айвар, все меры уголовного-процессуального принуждения в отношении Белоусова - отстранение от должности, конфискация имущества, мера пресечения - отменены. Кроме того, отменен розыск Белоусова, в который он был объявлен по решению Мосгорсуда после неявки на приговор. Адвокат отметила, что сейчас Белоусов считается несудимым.

Мосгорсуд назначил Белоусову десять лет колонии строгого режима со штрафом в 500 млн руб.

Другую фигурантку дела - бывшего главного бухгалтера челябинского "Первого хлебокомбината" и, как сообщалось, тещу Белоусова Маргариту Бутакову - с учетом возраста - 80 лет, психического состояния и наличия хронических заболеваний суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком в течение четырех лет со штрафом в 500 млн руб.

Фигуранты были признаны судом виновными в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

По версии следствия, с 2010 по 2014 годы фигуранты в составе организованной группы совместно с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и иными лицами получили взятку на общую сумму свыше 3 млрд руб. от представителей дорожно-строительного холдинга за оказание общего покровительства их деятельности.

Вину Белоусов и Бутакова не признают.

Верховный суд РФ Вадим Белоусов Госдума
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