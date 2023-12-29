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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц с шести предприятий Турции

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Россельхознадзор с 29 декабря разрешил поставки инкубационных яиц с шести предприятий Турции, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях, сообщает служба.

"Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, а также с учетом гарантии, предоставленной турецкой стороной о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор оставляет за собой право проведения инспекции предприятий, получивших разрешение на экспорт продукции в РФ.

Таким образом, число турецких предприятий, имеющих право на экспорт инкубационных яиц в РФ, увеличилось до 31, следует из реестра, размещенного на сайте Россельхознадзора. Кроме того, ряду птицефабрик разрешены поставки суточных цыплят. 21 предприятие имеет право на ввоз пищевых яиц, прибытие которых ожидается после Нового года.

Россельхознадзор Турция
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