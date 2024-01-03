В ЦИК поступили документы для регистрации Харитонова кандидатом в президенты РФ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Документы для регистрации депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России поступили в ЦИК РФ, сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

"Документы в рабочую группу ЦИК представил уполномоченный Харитонова", - сказали в комиссии в среду.

29 декабря Центризбирком России принял решение о регистрации уполномоченных представителей партии КПРФ, а также зарегистрировал уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ от партии Харитонова и дал ему разрешение на открытие специального избирательного счета.

23 декабря съезд КПРФ проголосовал за выдвижение Харитонова кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов президента в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года.