Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В ЦИК поступили документы для регистрации Харитонова кандидатом в президенты РФ

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Документы для регистрации депутата Госдумы (фракция КПРФ) Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России поступили в ЦИК РФ, сообщили "Интерфаксу" в комиссии.

"Документы в рабочую группу ЦИК представил уполномоченный Харитонова", - сказали в комиссии в среду.

29 декабря Центризбирком России принял решение о регистрации уполномоченных представителей партии КПРФ, а также зарегистрировал уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата на должность президента РФ от партии Харитонова и дал ему разрешение на открытие специального избирательного счета.

23 декабря съезд КПРФ проголосовал за выдвижение Харитонова кандидатом в президенты на предстоящих выборах.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении выборов президента в течение трех дней – с 15 по 17 марта 2024 года.

ЦИК РФ Центризбирком Госдума КПРФ Николай Харитонов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Воронеже 103 дома остались без отопления в мороз из-за коммунальной аварии

Обнародованы документы о создании советских станций "Венера-11" и "Венера-12"

Обнародованы документы о создании советских станций "Венера-11" и "Венера-12"

Над Белгородской областью утром перехвачены ракеты ТРК "Точка-У" и РСЗО "Ольха"

Нефть Brent подешевела до $75,84 за баррель

Нефть Brent подешевела до $75,84 за баррель

Ракетная тревога объявлена в Белгороде

Противовоздушная оборона сбила на подлете к Белгороду несколько целей

Над Белгородской областью уничтожены две ракеты "Точка-У" и семь ракет системы "Ольха"

Система противовоздушной обороны сбила на подлете к Белгороду девять целей

Белгородский губернатор Гладков сообщил о ракетной опасности

Белгородский губернатор сообщил, что в результате трех обстрелов ранены 11 человек

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });