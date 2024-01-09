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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Недружественному бизнесу условия "билета на выход" менять пока не будут

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Условия для согласования подкомиссией правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций сделок по выходу "недружественных" нерезидентов из российских активов пока меняться не будут, сообщил в интервью "Интерфаксу" замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Да, они стабильны, менять ничего не планируется. Это уже и так много, 15% от стоимости компании - это, в принципе, уже значительная сумма", - сказал он, отвечая на вопрос, стабильны ли условия для согласования "билета на выход" и не планируется ли еще какая-то их модификация.

В марте 2022 года указом президента № 81 был введен особый порядок проведения сделок с резидентами "недружественных" стран, которым устанавливалось, что разрешения на такие сделки выдает правкомиссия по иностранным инвестициям. Для рассмотрения и принятия решений была создана подкомиссия.

При согласовании сделок "на выход" налагается ряд условий, одно из базовых требований - выплата в российский бюджет определенной суммы. Ранее она должна была составлять не менее 10% от суммы сделки (или от рыночной стоимости актива, если он продается с большим дисконтом).

Позже, в октябре 2023 года, решением комиссии было закреплено обязательство об уплате в федеральный бюджет размер платежа на уровне 15% от рыночной стоимости активов.

Алексей Моисеев Минфин Правительство
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