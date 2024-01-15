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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Группа ОЗК к 20 января планирует ввезти в РФ почти 900 тыс. яиц из Турции

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Группа ОЗК ("Объединенная зерновая компания") к 20 января планирует ввезти в Россию из Турции партию яиц в размере 885,6 тыс. штук.

"В турецком порту завершено таможенное оформление крупной партии яиц в 885,6 тыс. штук. Прибытие в порт Новороссийск ожидается до 20 января", - сообщили "Интерфаксу" в компании, отметив, что погрузка была немного задержана из-за погоды.

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Как сообщалось, РФ на фоне резкого роста цен на яйца отменила на первое полугодие этого года пошлину на ввоз яиц. Ожидается, что эта мера позволит импортировать 1,2 млрд яиц и стабилизировать ценовую ситуацию.

Яйца в РФ также поступают из Азербайджана (2,1 млн штук, по данным на 14 января) и Белоруссии (11,7 млн штук с 1 по 9 января).

По данным Росстата, в 2023 году яйца в РФ подорожали в 1,6 раза, в декабре - на 18,2%.

Минсельхоз РФ уже зафиксировал снижение цен на яйца в оптовом звене и ожидает трансляцию этой динамики на розницу.

Турция Объединенная зерновая компания
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