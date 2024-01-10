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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Путин сообщил о вложении в систему ЖКХ 337 млрд рублей в 2023 году

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - В 2023 году в России в систему ЖКХ направили 337 млрд рублей из разных источников, сообщил жителям Анадыря президент Владимир Путин.

С 2023 года в регионах страны стартовала новая программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Она позволит обновить около 100 объектов инфраструктуры и 8 тысяч км сетей. Планируется, что благодаря новому инструменту модернизации около 3 млн человек будут обеспечены качественными коммунальными услугами. По новому механизму регионы получают субсидии на обновление объектов и сетей коммунальной сферы.

Программа рассчитана на 2023-2027 годы. В этом году на ее выполнение предусмотрено 100 млрд рублей.

Владимир Путин ЖКХ Анадырь
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