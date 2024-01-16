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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:26

В графике Путина нет встречи с премьер-министром Нигера

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин не планирует встречу с премьер-министром Нигера Али Ламином Зейном, который, по данным СМИ, отправился в Россию с визитом, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

На брифинге его спросили, может ли он подтвердить визит Зейна и будет ли президент с ним встречаться.

"У президента не запланировано встреч, поэтому я предлагаю вам обращаться в Министерство иностранных дел по этой теме", - ответил Песков.

Он добавил, что Россия по всем направлениям продолжает развивать отношения со странами Африки: "Саммит Россия-Африка, который был сравнительно недавно в Санкт-Петербурге, был весьма результативным, и продолжается реализация тех пониманий, тех договоренностей и общего настроя на углубление двусторонних отношений".

Издание Mondafrique сообщило, что премьер-министр Нигера Али Ламин Зейн 15 января выехал в Россию с визитом и планирует посетить также Сербию, Турцию и Иран. В поездке Ламина Зейна сопровождают министры обороны, нефти, сельского хозяйства, торговли, молодежи и спорта.

Военные Нигера в конце июля 2023 года отстранили от власти президента Мохамеда Базума и провозгласили курс на освобождение от французской и в целом западной зависимости. Военные объявили о планах диверсифицировать сотрудничество с зарубежными странами по всем направлениям, включая оборону, нефтедобычу, здравоохранение, напомнило Mondafrique.

Владимир Путин Дмитрий Песков Нигер Али Ламин Зейн
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