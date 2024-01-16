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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:31

Думе предложат наделить ЦБ право ограничивать выдачу ипотеки

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Группа депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым в ближайшее время внесет в парламент законопроект, наделяющий Банк России правом применять макропруденциальные лимиты к ипотечным кредитам, сообщили в пресс-службе Аксакова.

Цель законопроекта - дать Банку России возможность ограничивать предоставление рискованных ипотечных кредитов, чтобы предотвратить рост закредитованности граждан и накопление рисков банками и микрофинансовыми организациями.

Проект закона "О внесении изменения в часть шестую статьи 456 федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" предусматривает, что Банк России получает полномочия по ограничению доли предоставляемых кредитов, обеспеченных залогом зданий, сооружений, земельных участков, объектов незавершенного строительства, жилых и нежилых помещений, а также машиномест. Ограничения предлагается распространить как на банки, так и на микрофинансовые организации.

Макропруденциальные лимиты по-прежнему не будут распространяться на автокредиты, а также ипотечные кредиты, обеспечением по которым являются воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания.

"Использование макропруденциальных лимитов регулятором показало свою эффективность на рынке потребкредитования, где удалось существенно уменьшить долю рискованных кредитов. Последнее время растет доля ипотеки, которая выдается заемщикам с высоким показателем долговой нагрузки. Необходимо дать регулятору соответствующие полномочия, чтобы защитить интересы граждан и обеспечить стабильное развитие финансового рынка", - заявил Аксаков.

Банк России Госдума Анатолий Аксаков
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