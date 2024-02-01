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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Володин анонсировал обращение Госдумы к Конгрессу США в связи с крушением Ил-76

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата российского парламента рассмотрит в четверг обращение к Конгрессу США в связи с катастрофой Ил-76 под Белгородом.

"Сегодня обратимся к конгрессменам США: они должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Байденом", - написал Володин в четверг в своем телеграм-канале.

Он заявил, что "экспертиза доказала, что транспортный самолет Ил-76, перевозящий военнопленных ВСУ, был сбит в Белгородской области американским зенитным ракетным комплексом Patriot".

24 января министерство обороны РФ заявило, что самолет Ил-76, разбившийся в Белгородской области, был сбит украинскими военными. В ведомстве отметили, что самолет военно-транспортной авиации России выполнял рейс по маршруту аэродром Чкаловский - Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. На борту самолета находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих, заявили в Минобороны РФ. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.

31 января президент РФ Владимир Путин заявил, что уже установлено: Ил-76 был сбит американской системой ПВО "Patriot". Он также призвал провести международное расследование.

Госдума Вячеслав Володин Ил-76 Белгород США
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