Грузовикам разрешили проезд по Военно-Грузинской дороге

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Грузовикам разрешили проезд по Военно-Грузинской дороге после улучшения погодных условий, сообщили в ГУ МЧС Северной Осетии.

"В связи с расчисткой дорожного полотна на территории Грузии (...) разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке "Владикавказ - населенный пункт Ларс" в обоих направлениях с 10:50 по Москве", - говорится в сообщении.

Дорогу закрыли для грузовиков с 18:15 среды из-за непогоды.

На сайте центра организации дорожного движения Северной Осетии указано, что в электронной очереди на проезд по дороге зарегистрировано 2 725 грузовых машин.