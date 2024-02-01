С начала СВО на оборонные предприятия пришли работать больше 0,5 млн человек

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - В России за время проведения специальной военной операции на предприятия оборонно-промышленного комплекса пришли работать более полумиллиона человек, сообщил на полях форума "Народного фронта" в Туле замминистра промышленности и торговли Кирилл Лысогорский.

"За это время средние зарплаты для работников "оборонки" выросли на 20-60%", - добавил он.

По его данным, в условиях проведения СВО объемы производства на предприятиях ОПК выросли "в разы", а по ряду направлений - в десятки раз.

"В начале проведения СВО мы столкнулись с различными проблемами, которые были обусловлены взрывным ростом потребности вооруженных сил. Решались логистические задачи по поставкам, переориентации производства, по переводу на усиленный режим работы предприятий промышленности. По 2023 году мы нарастили производство в разы, а по некоторым позициям - в десятки раз относительно 2022 года", - сказал Лысогорский.

Минпромторгу вместе с Минобороны также за короткий период удалось значительно упростить процедуры, которые влияли на сроки производства, в том числе на сроки испытаний нового вооружения.

Для подготовки кадров в сфере ОПК в регионах России должны создать в 2024 году еще 20 производственно-образовательных центров, продолжил замминистра.

"На конец прошлого года в рамках проекта "Профессионалитет" в 29 регионах открылись 53 производственно-образовательных центра с участием 103 предприятий ОПК. В этом году по заявке Минпросвещения планируется открыть ещё 20 центров", - сказал Лысогорский.