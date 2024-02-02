"Росатом" передал в СП с DP World "дочку" для контейнерного терминала под Мурманском

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - ООО "Международная контейнерная логистика" (СП "Росатома" и DP World) стало владельцем 100% ООО "Западный транспортно-логистический узел" (ЗТЛУ) - дочерней компании "Росатома" для строительства контейнерного терминала в Мурманске.

По данным ЕГРЮЛ, изменения произошли 31 января.

Как сообщалось, "Русатом Карго" (структура "Росатома") в августе 2023 года зарегистрировал в сельском поселении Междуречье (Кольский район, Мурманская область) дочернее ООО "Западный транспортно-логистический узел". Уставный капитал ООО "ЗТЛУ" составил 10 млн рублей. Доля "Русатом Карго" при регистрации составляла 99%, АО "Атомэнергопром" - 1%.

Дочерняя компания учреждена для строительства и последующей эксплуатации ЗТЛУ как одного из элементов будущей контейнерной линии Евроазиатского контейнерного транзита, сообщали "Интерфаксу" в пресс-службе "Русатом Карго".

Ранее в пресс-службе компании "Интерфаксу" сообщали, что по результатам предпроектной проработки стоимость строительства мурманского ТЛУ оценивается в диапазоне 38-45 млрд рублей.

ЗТЛУ вместе с аналогичным хабом во Владивостоке и флотом контейнеровозов ледового класса служит инфраструктурной основой проекта Евроазиатского контейнерного транзита. Он предполагает запуск первой регулярной арктической линии для выполнения морских транзитных контейнерных грузоперевозок между восточной и западной частями Евразии по Севморпути.

Терминал в Мурманской области будет состоять из двух глубоководных причалов, рассчитанных на прием контейнеровозов вместимостью до 6 тысяч TEU. В его задачи будет входить перевалка грузов со специализированных контейнеровозов ледового класса на суда неледового класса и наоборот. Ввод терминала в эксплуатацию запланирован на 2026 год.

ООО "МКЛ" - совместное предприятие ООО "Русатом Карго" (структура госкорпорации "Росатом"), (51%) и арабского портового оператора DP World (49%), созданное в конце 2023 года с целью развития контейнерных перевозок через Северный морской путь (СМП). В январе 2024 года "Росатом" и DP World докапитализировали СП с 960 млн рублей до 2,65 млрд рублей.

"Росатом" в 2018 году получил функции оператора по развитию инфраструктуры Северного морского пути, в том числе атомного ледокольного флота. "Русатом Карго" ведет разработку технико-экономического обоснования проекта создания контейнерной линии и портов-хабов на востоке и на западе маршрута для транзита грузов по Севморпути.

DP World - один из самых больших портовых операторов мира, принадлежит правительству ОАЭ. Под управлением группы находится свыше 60 портовых терминалов. Штат сотрудников превышает 100 тысяч человек, которые работают в 75 странах. Компания управляет крупнейшими портами, терминалами, индустриальными парками, логистическими и экономическими центрами суммарной пропускной способностью более 90 млн TEU.