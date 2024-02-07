Директор ЗАЭС объяснил, почему экспертов МАГАТЭ не везде пускают

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудников МАГАТЭ не пускают в те или иные зоны Запорожской АЭС исключительно из соображений безопасности, сказал журналистам директор станции Юрий Черничук.

"Ограничение, о которых они говорят, что их не пустили на те или иные объекты, связаны в первую очередь с обеспечением безопасности самих экспертов. (...) Передвижение экспертов в те или иные зоны запрещено из соображений их безопасности, не более", - сказал он, добавив, что "станция находится на линии боевого соприкосновения".

"Противник от нас в 4,5 км в ближайшей точке от того места, где мы сейчас находимся", - уточнил директор ЗАЭС.

При этом он подчеркнул: "Мы декларировали и продолжаем декларировать полную открытость площадки".

На брифинге на ЗАЭС генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил журналистам, что специалисты агентства пока не собрали достаточной информации, чтобы сообщить, кто вел обстрелы Запорожской АЭС.