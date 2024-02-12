Коммерческий директор проекта Собчак приговорен к 7,5 годам строгого режима

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима Кирилла Суханова - коммерческого директора медиапроекта "Oсторожно Media" журналистки Ксении Собчак. Он признан виновным по делу о вымогательстве в особо крупном размере, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Проходящие по этому же делу бывший главный редактор российской версии журнала Tatler Ариан Кузьмин (Романовский) и журналиста Тамерлан Бигаев получили по семь лет.

Все фигуранты признаны виновными в вымогательстве в целях получения имущества в особо крупном размере (п. "б" ч. 3 ст. 163 УК).

Процесс прошел в закрытом от слушателей режиме по ходатайству потерпевшей стороны. В деле шла речь о вымогательстве 11 млн рублей с использованием Telegram-канала "Тушите свет".

Никто из осужденных не признал вину.

Фигуранты дела были арестованы в октябре 2022 года. Тогда же в СМИ появилась информация о следственных мероприятиях в отношении Собчак. Журналистка, как сообщалось, уехала из России, однако впоследствии вернулась.