Что произошло за день: понедельник, 12 февраля

Приговор коммерческому директору медиапроекта "Oсторожно Media", снижение годовой инфляции в РФ, внесение пресс-секретаря запрещенной Meta в список экстремистов

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Хамовнический суд Москвы приговорил к 7,5 годам колонии строгого режима Кирилла Суханова - коммерческого директора медиапроекта "Oсторожно Media" журналистки Ксении Собчак. Он признан виновным по делу о вымогательстве в особо крупном размере. Другие фигуранты - бывший главред российского Tatler Ариан Кузьмин (Романовский) и журналист Тамерлан Бигаев - получили по семь лет.

- Годовая инфляция в России на конец января 2024 года снизилась до 7,2% с 7,4% на конец декабря 2023 года, заявил Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. Президент РФ призвал правительство придерживаться прежних принципов макроэкономической стабильности.

- Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов Энди Стоуна - пресс-секретаря Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

- В Госдуму внесен законопроект, позволяющий признавать в России нежелательными организации, где учредители или участники - зарубежные госорганы.

- В Кремле не стали комментировать сообщения об обысках ФСБ в Росавиации по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции 59 гражданских самолетов и вертолетов.

- Россия добавила в "стоп-лист" 18 британских подданных, в частности, высокопоставленных представителей силовых ведомств и парламента.

- Суд приговорил к 24 годам Максима Иванкина - члена сообщества "Сеть" (признано террористической организацией и запрещено в РФ) - по делу о двойном убийстве.