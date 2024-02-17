Тракторист пострадал при обстреле ВСУ белгородского села
Москва. 17 февраля. INTERFAX.RU - Село в Белгородской области попало под обстрел со стороны Украины, один человек пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"Под обстрел ВСУ попала окраина села Безымено Грайворонского городского округа. Один из снарядов разорвался перед трактором - пострадал водитель. У мужчины контузия и сотрясение головного мозга", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.
Гладков добавил, что мужчина доставлен в медицинское учреждение.