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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:59

Лаврова не удивляют планы Евросоюза ввести очередной пакет санкций

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - В Москве не удивлены планами Евросоюза ввести очередной пакет санкций в отношении России, заявил в Гаване глава МИД России Сергей Лавров.

"Мы давно уже перестали удивляться тому, что ЕС живет своей жизнью, заботится не о благе граждан своих стран, а о том, чтобы не отстать от США в антироссийской истерике, - ответил он на вопрос, что он думает по поводу нового санкционного пакета ЕС. - Теперь, судя по тому, как развивается ситуация, США уступают Евросоюзу первенство в этой русофобской кампании".

"Пусть история расставит все по своим местам, а жители стран, которые входят в ЕС, пусть делают свои выводы по поводу того, кого они привели к власти", - сказал министр.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что рассчитывает на одобрение 13-го пакета антироссийских санкций до 24 февраля.

ЕС готовит 13-й пакет антироссийских санкций. По информации портала EU Observer, в него могут попасть 193 физических и юридических лица.

Евросоюз Жозеп Боррель Сергей Лавров США МИД
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