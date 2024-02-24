Два беспилотника перехвачены ночью в Липецкой области

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Два дрона перехвачены ночью военными в Липецкой области, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

"Сегодня в 00:12 был получен сигнал об авиационной опасности. В Липецкой области военные перехватили два беспилотника. Отбой авиационной тревоги был передан в 4:08. Жертв нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Ранее сообщалось о пожаре в одном из цехов на Новолипецком металлургическом комбинате из-за возможного падения дрона. Огонь был потушен, пострадавших нет. Угроза выброса опасных веществ отсутствует.

Позднее группа НЛМК в соцсетях сообщила, что "24 февраля около 01:40 на территории Коксохимического производства произошел хлопок". Возгорание на площади 2 кв. м было оперативно локализовано. Пострадавших нет.