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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Части подавленного БПЛА на территории липецкого комбината обезврежены

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты обезвредили части подавленного на территории Новолипецкого металлургического комбината беспилотника, написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в телеграм-канале.

Он уточнил, что пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано.

Ранее в субботу глава региона сообщал, что в результате падения БПЛА произошло возгорание в одном из цехов.

Новолипецкий металлургический комбинат - основная производственная площадка международной группы НЛМК. Предприятие расположено в левобережной части Липецка.

Липецк НЛМК Липецкая область Игорь Артамонов
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