Части подавленного БПЛА на территории липецкого комбината обезврежены
Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Специалисты обезвредили части подавленного на территории Новолипецкого металлургического комбината беспилотника, написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в телеграм-канале.
Он уточнил, что пострадавших нет, на работу комбината существенного влияния не оказано.
Ранее в субботу глава региона сообщал, что в результате падения БПЛА произошло возгорание в одном из цехов.
Новолипецкий металлургический комбинат - основная производственная площадка международной группы НЛМК. Предприятие расположено в левобережной части Липецка.