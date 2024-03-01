Российские компании кратно наращивают объем сделок на белорусской товарной бирже

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Объем сделок российских компаний на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ) в январе-феврале 2024 года превысил в эквиваленте $130 млн , увеличившись в 6,6 раза по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба БУТБ.

"Особенно активно развивалась торговля продукцией сельского хозяйства, обеспечившая свыше 60% биржевого товарооборота с Россией", - отмечается в сообщении.

Биржа отметила рекордную динамику экспорта белорусских товаров в Россию.

"Если в январе-феврале прошлого года он был чуть менее $3 млн, то в текущем году мы уже преодолели отметку $97 млн. Наибольшим спросом у российских участников торгов пользуется молочная продукция - сливочное масло, сухое молоко и сыр", - прокомментировал замначальника управления ВЭД БУТБ Герман Пузырный.

По данным биржи, из товаров непродовольственной группы в России наиболее востребованы пиломатериалы и блоки из ячеистых бетонов, удельный вес которых в структуре биржевых поставок на российский рынок составил 9% и 7% соответственно. Биржевой импорт из России за отчетный период увеличился в 2,3 раза, в основном за счет черного металлопроката и угля, которые приобретали аккредитованные на бирже белорусские промпредприятия.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры. На БУТБ аккредитованы 3703 компаний из 52 регионов России. Статус биржевых брокеров имели 7 компаний.

Ранее сообщалось, что в 2024 году правительства Белоруссии и России планируют подписать соглашение о взаимном допуске к участию в биржевых торгах предприятий, аккредитованных на БУТБ и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).