Совет Федерации одобрил закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о запрете для иностранных агентов размещать рекламу физических и юридических лиц.

Закон вносит поправки в ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием" и ФЗ "О рекламе". Согласно новым нормам, будет запрещено распространение рекламы на информационном ресурсе иностранных агентов, а также реклама информационных ресурсов иностранных агентов.

Рекламодатель и рекламораспространитель будут нести ответственность за нарушение установленных требований.

В закон "О средствах массовой информации" вносится изменение, которое запрещает рекламу информационных ресурсов иностранных агентов в СМИ и в сообщениях и материалах СМИ в интернете.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что предлагаемые поправки касаются любых платформ – сайтов, блогов, социальных сетей.

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев пояснял, какая ответственность предусмотрена за нарушение ограничений на размещение рекламы на ресурсах иностранных агентов. "Меры ответственности уже прописаны в действующих законах. За несоблюдение ограничений, установленных законодательством об иностранных агентах (а среди них мы предлагаем прописать и запрет на размещение рекламы), предусмотрен штраф для граждан в размере до 50 тыс. руб., а для юридических лиц – до 500 тыс. рублей. Это предусмотрено КоАП РФ", - писал Пискарев в своем телеграм-канале.

По его словам, нарушение порядка деятельности иностранного агента или учрежденного им российского юрлица-иноагента, совершенное после двукратного его привлечения к административной ответственности в течение одного года, будет наказываться уже в соответствии с УК РФ – наказание может составить вплоть до двух лет лишения свободы.

Кроме того, Пискарев пояснял, что цитирование в СМИ информации иноагентов не будет подпадать под действие закона. По его словам, нарушением будет считаться упоминание иноагентов "только в рекламных целях с целью привлечения аудитории, чтобы как можно больше людей могли иметь доступ к ресурсам иностранных агентов".