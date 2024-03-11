Минстрой обещает подать тепло во все дома в Шагонаре к концу дня

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - В Шагонаре после аварии на ТЭЦ работы по восстановлению теплоснабжения должны завершиться к концу дня 11 марта, сообщил федеральный Минстрой.

"В настоящий момент идет подключение к системам теплоснабжения последних объектов - до конца дня планируется подать тепло в последний жилой дом и здание ДОСААФ. В настоящее время в подключенных объектах ведутся работы по обеспечению нормативных температурных показателей", - сказали в ведомстве.

В городе завершаются работы по возобновлению теплоснабжения в многоквартирных домах и социальных объектах. В детском саду, который 10 марта был назначен дежурным, обеспечили нормативный уровень температурного режима. 11 марта в этот садик пришли 175 детей, рассказал представитель Минстроя.

Авария на ТЭЦ произошла 6 марта. Для подключения теплоснабжения по временной схеме в Шагонар от Минстроя России и регионов Сибирского федерального округа совместно с МЧС и Минобороны было доставлено необходимое оборудование, в том числе блочно-модульные котельные.

При пожаре на Шагонарской ТЭЦ пострадали 23 человека. Было нарушено теплоснабжение в 62 многоквартирных и 216 частных домах, в которых проживают примерно 4 тысяч человек, это примерно треть всего населения города. Власти Тувы ввели в республике режим ЧС регионального значения.

Ранее 11 марта ГУ МЧС по Туве сообщило, что все 18 социально значимых объектов, а также 61 из 62 домов подключены к теплу. Всего для ликвидации чрезвычайной ситуации регионального характера привлечено более 300 человек и 75 единиц техники. 10 марта на Шагонарской ТЭЦ была восстановлена конвейерная линия топливоподачи, в работу ввели второй котел. В Шагонаре запущены семь мобильных котельных установок.