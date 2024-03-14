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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:12

Курский губернатор сообщил о новой попытке диверсантов зайти в Теткино

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новых попытках украинских диверсантов зайти в поселок Теткино.

По его словам, пограничники ФСБ и российские военные отбили эти попытки: "не позволили и не позволят им это сделать".

Ранее российские военные заявляли, что 12 марта в 07:30 противник предпринял попытку захода в населенный пункт Теткино Курской области, но украинским диверсантам не удалось там закрепиться.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 марта 2024 годаВоенная операция на Украине
Роман Старовойт Теткино ФСБ Курская область
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