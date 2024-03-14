Курский губернатор сообщил о новой попытке диверсантов зайти в Теткино

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о новых попытках украинских диверсантов зайти в поселок Теткино.

По его словам, пограничники ФСБ и российские военные отбили эти попытки: "не позволили и не позволят им это сделать".

Ранее российские военные заявляли, что 12 марта в 07:30 противник предпринял попытку захода в населенный пункт Теткино Курской области, но украинским диверсантам не удалось там закрепиться.