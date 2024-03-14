Что произошло за день: четверг, 14 марта

Попытки прорыва диверсантов, предложение ТКС владельцам Росбанка и строительство первой в России ВСМ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- При попытке прорыва в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских диверсантов, сообщили в Минобороны РФ. Между тем в Росгвардии заявили, что подразделения ведомства участвуют в боестолкновении с диверсантами, пытающимися совершить прорыв в Курской области.

- ТКС предложил владельцам Росбанка объединение в холдинг. Как говорится в сообщении ТКС, после объединения группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения. Акции Росбанка взлетели на новостях о возможной интеграции. Владимир Потанин, который является крупнейшим акционером Росбанка и "ТКС Холдинга", контролирующего банк Тинькофф, считает идею интеграции банков перспективной.

- В Петербурге арестованы трое подозреваемых участников "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная террористическая организация). Они планировали отравить гумпомощь для добровольческого подразделения "Эспаньола".

- Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга. Ожидается, что эта магистраль сократит время в пути между городами почти вдвое - с нынешних 4 часов до 2 часов 15 минут.

- В США запустили сверхтяжелую ракету Starship. Разрабатываемая для полетов на Луну ракета выполнила большинство этапов третьего испытательного полета, в частности впервые вышла на необходимую околоземную орбиту, но кораблю не удалocь мягко приводниться в Индийском океане.

- Экс-гендиректор "Ленфильма" Щербаков заочно арестован по делу о вымогательстве. Как пояснил в суде следователь, было установлено, что Щербаков уехал в Турцию.

- Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду. При этом он подчеркнул, что ОИ-2024 в Париже не могут предоставить российским олимпийцам равные условия.