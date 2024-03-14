Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:57

Что произошло за день: четверг, 14 марта

Попытки прорыва диверсантов, предложение ТКС владельцам Росбанка и строительство первой в России ВСМ

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- При попытке прорыва в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских диверсантов, сообщили в Минобороны РФ. Между тем в Росгвардии заявили, что подразделения ведомства участвуют в боестолкновении с диверсантами, пытающимися совершить прорыв в Курской области.

- ТКС предложил владельцам Росбанка объединение в холдинг. Как говорится в сообщении ТКС, после объединения группа войдет в топ-5 участников финансового рынка по балансу средств населения. Акции Росбанка взлетели на новостях о возможной интеграции. Владимир Потанин, который является крупнейшим акционером Росбанка и "ТКС Холдинга", контролирующего банк Тинькофф, считает идею интеграции банков перспективной.

- В Петербурге арестованы трое подозреваемых участников "Русского добровольческого корпуса" (запрещенная террористическая организация). Они планировали отравить гумпомощь для добровольческого подразделения "Эспаньола".

- Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга. Ожидается, что эта магистраль сократит время в пути между городами почти вдвое - с нынешних 4 часов до 2 часов 15 минут.

- В США запустили сверхтяжелую ракету Starship. Разрабатываемая для полетов на Луну ракета выполнила большинство этапов третьего испытательного полета, в частности впервые вышла на необходимую околоземную орбиту, но кораблю не удалocь мягко приводниться в Индийском океане.

- Экс-гендиректор "Ленфильма" Щербаков заочно арестован по делу о вымогательстве. Как пояснил в суде следователь, было установлено, что Щербаков уехал в Турцию.

- Поздняков заявил, что ОКР не будет бойкотировать Олимпиаду. При этом он подчеркнул, что ОИ-2024 в Париже не могут предоставить российским олимпийцам равные условия.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Борис Ковальчук покидает пост гендиректора "Интер РАО"

Борис Ковальчук покидает пост гендиректора "Интер РАО"

Путин потребовал особого внимания к созданию ядерной энергоустановки в космосе

Путин потребовал особого внимания к созданию ядерной энергоустановки в космосе

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

ФНС подала на банкротство польской PGNiG в российский суд

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга

Путин дал старт началу строительства первой в России ВСМ из Москвы до Петербурга
Военная операция на Украине

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников за время СВО

Минобороны РФ сообщило об уничтожении 5962 иностранных наемников за время СВО

Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро

Мишустина попросили не снижать порог беспошлинного ввоза товаров с 1000 до 200 евро

Суд приговорил к 20 годам бывшего военного, устроившего пожар в клубе Костромы

Суд приговорил к 20 годам бывшего военного, устроившего пожар в клубе Костромы
Военная операция на Украине

Гладков сообщил о погибшем и пострадавших при новом обстреле Белгорода

Военная операция на Украине

При попытке прорыва в Белгородскую область уничтожено до 195 украинских диверсантов

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США

В российский "стоп-лист" включены почти 230 граждан США
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });