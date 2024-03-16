Путин получает доклады о попытках атак на Белгородскую и Курскую области

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин получает от военных постоянные доклады о совершенных в последние дни попытках атак на российскую территорию в Белгородской и Курской областях, сообщил журналистам в субботу пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Путин получает от военных постоянные доклады о произошедших за последние дни попытках атак нашей территории в Белгородской и Курской областях. Все атаки отражены. Из 2500 диверсантов 1700 были поражены, безвозвратные потери со стороны врага составили 550 человек", - сказал Песков.

"Минувшей ночью враг предпринял еще несколько попыток вторжения в Белгородской и Курской областях. Все они были сорваны. Ни в одной из попыток не удалось дойти до российской границы. Безвозвратные потери составили 60-70%", - добавил Песков.