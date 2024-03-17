Путин лидирует на выборах в Подмосковье после подсчета 37% протоколов

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Владимир Путин в Московской области набирает 85,45% голосов после обработки 37% протоколов участковых избирательных комиссий, следует из данных Центризбиркома.

На втором месте кандидат от партии "Новые люди" Владислав Даванков с 5,14% голосов, на третьем - депутат Госдумы (КПРФ) Николай Харитонов - 4,61%. У главы партии ЛДПР Леонида Слуцкого 2,96% голосов.

Голосование на выборах президента РФ проходило в течение трех дней - с 15 по 17 марта.