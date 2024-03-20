Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:22

Мосгорсуд оставил Сергея Удальцова в СИЗО

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову до 15 мая по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда без изменений", - сказал он.

Защита Удальцова просила Мосгорсуд отменить постановление первой инстанции как незаконное и необоснованное.

Басманный суд 14 февраля по ходатайству следствия продлил арест Удальцову до 15 мая.

Удальцов был задержан в январе. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Вины он не признает. По словам обвиняемого, в качестве оправдания терроризма следствие вменяет ему посты в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе.

В 2014 году Удальцов был осужден на четыре с половиной года колонии по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовке к организации дальнейших беспорядков на территории России. В августе 2017 года он освободился из колонии, отбыв полный срок наказания.

Дмитрий Аграновский Басманный суд Мосгорсуд Сергей Удальцов Левый фронт
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Годовая инфляция в России с 12 по 18 марта держится в районе 7,7%

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку

Выпускники смогут ссылаться на аниме и игры на ЕГЭ по русскому языку
Военная операция на Украине

В Грайвороне погибли два человека и еще два получили ранения

Вторую скважину решено бурить на месте завала на руднике "Пионер" в Приамурье

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Роспотребнадзор предложил решить, как защитить потребителей от ИИ

Минэнерго обсуждает с нефтяниками корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ

Минэнерго обсуждает с нефтяниками корректировку графика плановых ремонтов на НПЗ

Частные топливные трейдеры создали ассоциацию на бирже для защиты своих интересов

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

"Интеррос" поддержал идею об интеграции "Тинькофф" и Росбанка в единую группу

Шойгу сообщил, что во время выборов были сбиты 419 дронов и 67 реактивных снарядов

В этом году в РФ будут сформированы две общевойсковые армии и 14 новых дивизий

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });