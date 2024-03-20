Мосгорсуд оставил Сергея Удальцова в СИЗО

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову до 15 мая по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Дмитрий Аграновский.

"Мосгорсуд оставил постановление Басманного суда без изменений", - сказал он.

Защита Удальцова просила Мосгорсуд отменить постановление первой инстанции как незаконное и необоснованное.

Басманный суд 14 февраля по ходатайству следствия продлил арест Удальцову до 15 мая.

Удальцов был задержан в январе. Ему предъявлено обвинение в оправдании терроризма. Вины он не признает. По словам обвиняемого, в качестве оправдания терроризма следствие вменяет ему посты в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе.

В 2014 году Удальцов был осужден на четыре с половиной года колонии по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовке к организации дальнейших беспорядков на территории России. В августе 2017 года он освободился из колонии, отбыв полный срок наказания.