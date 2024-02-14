Мосгорсуд утвердил арест Удальцова по делу об оправдании терроризма

Москва. 14 февраля. INTERFAX.RU - Московский городской суд признал законным арест координатора "Левого фронта" Сергея Удальцова, обвиняемого в оправдании терроризма, сообщили в пресс-службе суда.

"Постановление Басманного суда Москвы от 12 января 2024 года об избрании в отношении Удальцова меры пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 февраля 2024 года оставлено без изменений, апелляционная жалоба защиты на постановление - без удовлетворения", - сообщили в пресс-службе в среду.

Защита настаивала на незаконности ареста Удальцова и просила апелляционный суд освободить его.

Позднее в среду Басманный суд рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста Удальцова.

Удальцову предъявлено обвинение в оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Вину он не признает.

По словам обвиняемого, в качестве оправдания терроризма следствие вменяет ему посты в поддержку участников "марксистского кружка" из Уфы, проходящих фигурантами уголовного дела о террористическом сообществе.

Ранее в феврале стало известно, что Удальцов внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

В 2014 году Удальцов был осужден на четыре с половиной года колонии по делу об организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года и подготовке к организации дальнейших беспорядков на территории РФ. В августе 2017 года он освободился из колонии, отбыв полный срок наказания.