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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Основатель Gulagu.net Осечкин второй раз заочно арестован в РФ

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (признан в РФ иноагентом) по уголовному делу об оправдании терроризма, сообщили "Интерфаксу" в суде.

"Постановлением суда в отношении Осечкина избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в суде в четверг. Срок меры пресечения будет исчисляться с момента задержания Осечкина в РФ или его экстрадиции в Россию.

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Осечкину, согласно базе данных суда, вменяется публичное оправдание терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ). Он объявлен в международный розыск.

В 2020 году Осечкин был заочно арестован Головинским судом Москвы по уголовному делу о мошенничестве.

В 2022 году в столичном Следственном комитете сообщили о возбуждении в отношении Осечкина уголовного дела о распространении заведомой ложной информации о Вооруженных силах РФ.

В 2015 году Осечкин уехал из РФ после возбуждения против него уголовного дела о мошенничестве.

Владимир Осечкин
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