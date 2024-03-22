Песков предложил США призвать Украину отказаться от ударов по жилью в России

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Кремле бы предпочли, чтобы США призвали Украину отказаться от ударов по социальным объектам и жилым домам на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это дело США. Мы предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов и жилых домов", - сказал он.

Его попросили прокомментировать публикацию о призывах США к Украине прекратить атаки на объекты энергетики в России.

Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники США через руководство Службы безопасности Украины и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины призывали прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупреждая, что это может привести к росту мировых цен на нефть. Атаки украинских дронов на российские НПЗ, терминалы и хранилища подрывают производственные мощности России, но также могут способствовать росту цен на нефть, когда президент США Джо Байден готовится начать свою избирательную кампанию, отмечает FT. По ее сведениям, Вашингтон также опасается ответных ударов Москвы по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад.