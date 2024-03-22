Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:34

Песков предложил США призвать Украину отказаться от ударов по жилью в России

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - В Кремле бы предпочли, чтобы США призвали Украину отказаться от ударов по социальным объектам и жилым домам на территории России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это дело США. Мы предпочли бы, чтобы США призвали киевский режим вообще отказаться от своей сути, от своей террористической активности в отношении, прежде всего, мирных социальных объектов и жилых домов", - сказал он.

Его попросили прокомментировать публикацию о призывах США к Украине прекратить атаки на объекты энергетики в России.

Как сообщила Financial Times со ссылкой на источники США через руководство Службы безопасности Украины и Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины призывали прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру, предупреждая, что это может привести к росту мировых цен на нефть. Атаки украинских дронов на российские НПЗ, терминалы и хранилища подрывают производственные мощности России, но также могут способствовать росту цен на нефть, когда президент США Джо Байден готовится начать свою избирательную кампанию, отмечает FT. По ее сведениям, Вашингтон также опасается ответных ударов Москвы по энергетической инфраструктуре, на которую опирается Запад.

Джо Байден Дмитрий Песков США Украина НПЗ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Плановая профилактика на "Силе Сибири" пройдет с 24 марта по 1 апреля

Гериатр Минздрава ожидает, что пожилые люди составят 25% населения РФ к 2030 г.

Гериатр Минздрава ожидает, что пожилые люди составят 25% населения РФ к 2030 г.

Нефтяники просят власти решить обостряющиеся проблемы с цистернами для топлива и СУГ

Песков заявил, что из-за вмешательства Запада СВО стала войной

Песков заявил, что из-за вмешательства Запада СВО стала войной

На Запорожской АЭС восстановлено питание по основной линии энергоснабжения

ГК "Антей" подала к Росрыболовству иск на 1 млрд рублей о квотах на вылов краба

ФСБ заявила о предотвращении теракта в Запорожской области

Один человек погиб при обстреле Белгорода, есть раненые

Отключилась основная линия электроснабжения Запорожской АЭС

Отключилась основная линия электроснабжения Запорожской АЭС

Над Белгородской областью уничтожили восемь украинских реактивных снарядов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });