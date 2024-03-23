Петербург отменяет развлекательные мероприятия в связи с трагедией в Подмосковье

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - В Петербурге приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры и мест массового пребывания людей, сообщил губернатор города Александр Беглов.

"Провел заседание оперативного штаба. В знак солидарности с пострадавшими и скорби по погибшим в Подмосковье, приняли решение отменить в предстоящие выходные дни все увеселительные мероприятия на территории Петербурга", - написал глава города в своем телеграм-канале.

Беглов также сообщил, что "приняты меры по усилению безопасности коммунальной и социальной инфраструктуры города и мест массового пребывания людей".

В минувшую пятницу перед началом концерта в Crocus City Hall в Красногорске Московской области неизвестные мужчины в камуфляжной одежде ворвались в здание и начали стрельбу.

По предварительной информации, в результате теракта на данный момент есть 40 погибших и более 100 пострадавших, сообщили в центре общественных связей ФСБ РФ. В Московской областной станции скорой помощи проинформировали, что в Crocus City Hall погибли четыре человека, 37 пострадали. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что среди пострадавших есть дети, все они находятся в состоянии средней степени тяжести.