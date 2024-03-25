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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:20

Тело второго рабочего извлекли из-под завалов на уральской шахте "Русала"

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Второй рабочий, который находился под завалами на шахте "Кальинская" Североуральского бокситового рудника (входит в ОК "Русал") в Свердловской области, обнаружен без признаков жизни, его тело поднимают на поверхность, сообщил "Интерфаксу" командир отряда филиала ФГУП "Военизированный горноспасательный отряд Урала" Игорь Куковякин.

"Нашли второго человека без признаков жизни. Его извлекли из-под завала, его тело поднимают на поверхность для дальнейшей передачи соответствующим органам", - сказал Куковякин.

Ранее сообщалось, что в понедельник на шахте АО "Севуралбокситруда" в Свердловской области в результате горного удара произошло обрушение породы, под завалами оказались двое рабочих-проходчиков 1992 и 1997 годов рождения. Оба - местные жители.

В операции по их извлечению из-под земли были задействованы специалисты горно-спасательного отряда, а также их коллеги по шахте. Им удалось вытащить одного из проходчиков из-под завалов и поднять на поверхность, он находился в сознании.

Судьба второго рабочего была неизвестна, велась работа по его спасению.

Возбуждено уголовное дело по ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов).

Русал Свердловская область
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