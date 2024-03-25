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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 19:02

Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций Crocus City Hall

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Спасатели разобрали свыше 90% конструкций сгоревшего концертного зала Crocus City Hall в подмосковном Красногорске, сообщили в пресс-службе МЧС России.

"На данный момент осталось разобрать менее 10%. Наиболее сложный участок - это завал на балконе зрительного зала", - сказали журналистам в ведомстве.

В МЧС пояснили, что разбор металлических конструкций и их вывоз проводится при помощи строительного комплекса. Кинологические расчеты продолжают обследовать каждый метр завала.

Аварийно-спасательные работы продолжаются. Всего задействовано более 150 специалистов МЧС России и 30 единиц спасательной техники.

Теракт в концертном зале "Крокус Сити Холл" произошел вечером 22 марта: несколько человек открыли стрельбу по посетителям концерта и устроили пожар. По последним данным, трагедия унесла жизни 137 человек, пострадали около 200 человек.

СКР расследует уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

Последствия теракта в Crocus City Hall

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Хроника 22 – 25 марта 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Красногорск Crocus City Hall МЧС РФ
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