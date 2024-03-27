Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 13:54

В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много

В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много
Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду обсудили с участием замглавы МВД Игорем Зубовым инициативы, регулирующие обеспечение правопорядка на территории РФ, в том числе и в сфере миграционной политики, сообщил член комитета Андрей Альшевских.

"Мы обсуждали перспективы законодательных инициатив и те законы, которые либо будут внесены в ближайшее время, либо уже находятся на рассмотрении", - сказал Альшевских "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что речь идет о проектах, влияющих на состояние преступности на территории РФ, в том числе и в сфере миграционной политики.

"Инициатив будет достаточно много, в этом не сомневайтесь", - добавил Альшевских.

В целом заседание было посвящено подготовке к отчету правительства в Госдуме, намеченному на 3 апреля.

"Обсуждали текущую ситуацию с правопорядком в стране, проблемы, с которыми сталкивается МВД, пути решения этих проблем для того, чтобы сформировать позицию комитета и, если будет необходимость и целесообразность, уже выйти с определенными предложениями по работе", - сказал депутат.

Он отметил, что встреча планировалась давно, до того как произошел теракт в Crocus City Hall, но тем не менее эта тема в ходе заседания также затрагивалась.

Госдума Андрей Альшевских Crocus City Hall МВД РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом

Бывший замглавы Минэнерго Тихонов приговорен к колонии и освобожден судом
Нападение на Crocus City Hall

Скончался один из пострадавших при теракте в Crocus City Hall

Обществознание останется в школьной программе

Обществознание останется в школьной программе

Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля

Samsung Pay перестанет работать с картами "Мир" с 3 апреля

Еще одна скважина на месте ЧП на руднике УГМК в Приамурье вывела спасателей к воде

Арестован еще один участник нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 г.

Минобороны сообщило об уничтожении над Белгородской областью 18 снарядов РСЗО Vampire

18 воздушных целей сбиты на подлете к Белгороду

Полк ракетных комплексов "Ярс" вышел на боевое патрулирование в Иркутской области

Полк ракетных комплексов "Ярс" вышел на боевое патрулирование в Иркутской области

Минтруд предложил назначить госоператора для найма трудовых мигрантов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });