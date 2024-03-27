В комитете Госдумы ожидают, что поправок в законы о миграции будет много

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В комитете Госдумы по безопасности и противодействию коррупции в среду обсудили с участием замглавы МВД Игорем Зубовым инициативы, регулирующие обеспечение правопорядка на территории РФ, в том числе и в сфере миграционной политики, сообщил член комитета Андрей Альшевских.

"Мы обсуждали перспективы законодательных инициатив и те законы, которые либо будут внесены в ближайшее время, либо уже находятся на рассмотрении", - сказал Альшевских "Интерфаксу" в среду.

Он отметил, что речь идет о проектах, влияющих на состояние преступности на территории РФ, в том числе и в сфере миграционной политики.

"Инициатив будет достаточно много, в этом не сомневайтесь", - добавил Альшевских.

В целом заседание было посвящено подготовке к отчету правительства в Госдуме, намеченному на 3 апреля.

"Обсуждали текущую ситуацию с правопорядком в стране, проблемы, с которыми сталкивается МВД, пути решения этих проблем для того, чтобы сформировать позицию комитета и, если будет необходимость и целесообразность, уже выйти с определенными предложениями по работе", - сказал депутат.

Он отметил, что встреча планировалась давно, до того как произошел теракт в Crocus City Hall, но тем не менее эта тема в ходе заседания также затрагивалась.