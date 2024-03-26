Поправки о компенсации банкам 50% потерь от списания процентов военным прошли I чтение

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект, который предполагает, что государство будет компенсировать банкам и некредитным финансовым организациям 50% потерь от списания процентов по кредитам военнослужащих в рамках действия для них кредитных каникул.

Сумма начисленных за период действия кредитных каникул процентов за 2022-2024 годы оценивается в 11,4 млрд рублей, компенсация из бюджета предполагается в размере 5,7 млрд рублей.

Законопроект № 566959-8 в начале марта внесло в парламент правительство.

Кредитные каникулы для военнослужащих были введены в октябре 2022 года Они позволяют заемщику, участвующему в СВО, до 31 декабря 2024 года приостановить платежи по кредиту или займу, в том числе и ипотечному. Кредитор (банк, МФО, КПК, СКПК, ломбард) не имеет права отказать в предоставлении кредитных каникул. При этом в течение срока действия льготного периода на размер основного долга, входящего в состав текущей задолженности заемщика (за исключением ипотеки) на день установления льготного периода, начисляются проценты в размере 2/3 среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита.

В соответствии с законопроектом по кредитным договорам, заключенным с военнослужащими, а также с сотрудниками пограничных служб обязательства по уплате процентов в период действия льготного периода - прекращаются, начисленные проценты уплате не подлежат. Норма распространяется на правоотношения, возникшие с 7 октября 2022 года. Исключение - если кредит на день вступления в силу данного закона уже закрыт.

Если на дату вступления в силу закона льготный период окончен, кредитор обязан в течение 10 дней с даты вступления в силу закона направить военнослужащему уведомление об отсутствии обязанности по уплате процентов, а также уточненный график платежей. Кроме того, документ предусматривает, что в случае, если военнослужащий частично уплатил начисленные проценты, эти средства должны быть направлены кредитором в счет погашения его обязательств по основному долгу.

В законопроекте говорится о том, что правительство должно установить порядок возмещения банкам и некредитным финансовым организациям 50% недополученного дохода по процентам, начисленным военнослужащим в период действия кредитных каникул. Срок - II квартал 2024 года, ответственное ведомство - Минфин.

Согласно финансово-экономическому обоснованию, в целом по банкам объем начисленных в льготный период процентов (по действующим и закрытым договорам военнослужащих) оценивается примерно в 4 млрд рублей.

С учетом того, что на банки приходится порядка 70% общего объема предоставленных реструктуризаций, в целом объем начисленных процентов за 2022-2023 годы может составить около 6 млрд рублей. В 2024 году объем начисленных процентов по кредитным каникулам военнослужащих может составить еще примерно 5,4 млрд рублей.

"Таким образом, по состоянию на конец 2024 года с учетом процентов, начисленных по кредитным каникулам военнослужащим по уже закрытым договорам, а также по действующим кредитным договорам, у которых закончился льготный период, общий объем процентов оценивается в сумме 11,4 млрд рублей. Учитывая изложенное, реализация законопроекта повлечет возникновение дополнительных расходов федерального бюджета в размере порядка 5,7 млрд рублей", - говорится в материалах.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

В действующей редакции закона о кредитных каникулах для военнослужащих предусматривается списание кредита в случае гибели заёмщика или его признания инвалидом I группы. Ранее замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что нагрузку по списанию данных кредитов берут на себя банки, а не государство.