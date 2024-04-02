Садовым товариществам упростили подключение участков к энергоснабжению

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Правительство своим постановлением упростило подключение жителей садовых некоммерческих товариществ (СНТ) к энергоснабжению, сообщает сайт кабинета министров.

Теперь для заключения прямого договора жителю СНТ достаточно подать заявку в энергосбытовую организацию и в режиме "одного окна" получить бесплатную комплексную услугу. Получив заявку, организация создает для садовода личный кабинет на своем сайте. В нем размещаются проект договора энергоснабжения и информация о допуске в эксплуатацию уже имеющегося у гражданина прибора учета электроэнергии.

"Энергосбытовая организация сама урегулирует с сетевой организацией все необходимые мероприятия, а допуск прибора учета электроэнергии будет осуществлен сетевой организацией в течение 30 дней", - поясняют в правительстве.