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ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 15:28

Столтенберг считает допустимыми удары Украины по военным целям в России

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Йенс Столенберг считает, что Украина в порядке самообороны имеет право атаковать российские военные цели, находящиеся вне ее территории.

"Это часть законного права на самооборону - удары по легитимным военным целям за пределами страны", - сказал Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Александром Стуббом.

В октябре 2023 года госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что США никогда не поощряли удары Киева за пределами Украины. Однако по сути "это решения, которые должна принимать Украина", уточнял он.

В начале апреля Блинкен повторил, что Вашингтон не поддерживает украинские удары по территории России и не помогает в их организации. Так он ответил на вопрос, являются ли верным стратегическим ходом для Украины атаки на российские НПЗ.

НАТО США Украина Энтони Блинкен Александр Стубб Йенс Столенберг
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