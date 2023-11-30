Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:27

Аграриев могут обязать предупреждать о применении пестицидов уже с весны-24

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Тюменская областная дума предложила Госдуме перенести на 1 марта 2024 года вступление в силу уже принятого закона, который требует от агрохолдингов предупреждать пчеловодов и население заранее о применении пестицидов.

Принятый закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Вносившие его тюменские депутаты предлагают перенести этот срок на 1 марта 2024 года так, чтобы он действовал уже следующим летом. Внесенный ими новый законопроект № 500293-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Закон об обязанности уведомлять население и пчеловодов о применении пестицидов в полях не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до проведения таких работ Дума приняла летом 2023 года. В соответствии с законом, в федеральной госинформсистеме прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов должны будут указываться рекомендуемые сроки изоляции, а также наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов.

В пояснительных материалах к новому законопроекту сказано, что нормы закона о сроках оповещения о пестицидных обработках не вступят в силу еще один летний период, когда и наблюдаются случаи массового отравления пестицидами. При этом для исполнения новых требований аграриям не потребуется подготовительного периода, изменения технологий производства или каких-либо капиталовложений. Авторы законопроекта считают, что есть возможность и целесообразность установить срок вступления в силу с 1 марта 2024 года.

Они напомнили, что при внесении первого законопроекта (№ 222259-8) в нем сроком вступления в силу было указано 1 марта 2024 года. Перед третьим чтением этот срок изменили на 1 сентября 2024 года. Как следует из базы данных парламента, в зале, во время рассмотрения законопроекта, была роздана поправка о невключении летнего периода в закон, но в электронной базе поправок она загружена не была.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

РФ с 1 апреля 2024 года вводит поэтапную маркировку икры

РФ с 1 апреля 2024 года вводит поэтапную маркировку икры

Максим Решетников: энергопереход не должен подрывать доступ стран к ресурсам для развития экономики

Максим Решетников: энергопереход не должен подрывать доступ стран к ресурсам для развития экономики

Способы авторизации на сайтах РФ через зарубежные сервисы станут незаконными с 1 декабря

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Банк России прогнозирует устойчивость корпоративного сектора даже при высокой ставке

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму выросла до 39,7 млрд руб.

Предварительная сумма ущерба от шторма в Крыму выросла до 39,7 млрд руб.

Мишустин назвал драйвером роста ВВП за 10 месяцев обрабатывающую промышленность

Госзакупки зерна в интервенционный фонд начнутся 11 декабря

ВС РФ признал экстремистским международное движение ЛГБТ и запретил его в России

ВС РФ признал экстремистским международное движение ЛГБТ и запретил его в России

Apple оштрафована на 12 млн руб. за повторный отказ от локализации данных

ФАС признала "Мегафон" виновным в необоснованном повышении тарифов

ФАС признала "Мегафон" виновным в необоснованном повышении тарифов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });