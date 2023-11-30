Аграриев могут обязать предупреждать о применении пестицидов уже с весны-24

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Тюменская областная дума предложила Госдуме перенести на 1 марта 2024 года вступление в силу уже принятого закона, который требует от агрохолдингов предупреждать пчеловодов и население заранее о применении пестицидов.

Принятый закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Вносившие его тюменские депутаты предлагают перенести этот срок на 1 марта 2024 года так, чтобы он действовал уже следующим летом. Внесенный ими новый законопроект № 500293-8 размещен в электронной базе данных парламента.

Закон об обязанности уведомлять население и пчеловодов о применении пестицидов в полях не ранее чем за 10 дней и не позднее чем за 5 дней до проведения таких работ Дума приняла летом 2023 года. В соответствии с законом, в федеральной госинформсистеме прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов должны будут указываться рекомендуемые сроки изоляции, а также наименования запланированных к применению пестицидов и агрохимикатов.

В пояснительных материалах к новому законопроекту сказано, что нормы закона о сроках оповещения о пестицидных обработках не вступят в силу еще один летний период, когда и наблюдаются случаи массового отравления пестицидами. При этом для исполнения новых требований аграриям не потребуется подготовительного периода, изменения технологий производства или каких-либо капиталовложений. Авторы законопроекта считают, что есть возможность и целесообразность установить срок вступления в силу с 1 марта 2024 года.

Они напомнили, что при внесении первого законопроекта (№ 222259-8) в нем сроком вступления в силу было указано 1 марта 2024 года. Перед третьим чтением этот срок изменили на 1 сентября 2024 года. Как следует из базы данных парламента, в зале, во время рассмотрения законопроекта, была роздана поправка о невключении летнего периода в закон, но в электронной базе поправок она загружена не была.