Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование нападения на Чибиса

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала СК.

Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, на губернатора региона напал житель города Апатиты. На месте происшествия находится прокурор Мурманской области Сергей Паволин, "осуществляющий координацию работы правоохранительных органов".

В четверг вечером Андрей Чибис проводил в ДК "Строитель" встречу с местными жителями. После встречи на выходе из здания на него напал мужчина с ножом.

В настоящее время Чибис находится в Апатитско-Кировской городской больнице, его прооперировали.