Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата СК расследование нападения на Чибиса
Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом говорится в сообщении телеграм-канала СК.
Как сообщили в прокуратуре Мурманской области, на губернатора региона напал житель города Апатиты. На месте происшествия находится прокурор Мурманской области Сергей Паволин, "осуществляющий координацию работы правоохранительных органов".
В четверг вечером Андрей Чибис проводил в ДК "Строитель" встречу с местными жителями. После встречи на выходе из здания на него напал мужчина с ножом.
В настоящее время Чибис находится в Апатитско-Кировской городской больнице, его прооперировали.