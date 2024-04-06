Добровольцев ищут в Орске для помощи в эвакуации людей из-за прорыва дамбы

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Администрация Орска набирает добровольцев для помощи с эвакуацией жителей с подтопленных территорий, сообщается в телеграм-канале администрации города в субботу.

"Заявку на участие в эвакуационной группе можно оставить в орском штабе группировки МЧС", - говорится в сообщении.

По последним данным, в Орске работают более 530 спасателей, 125 единиц техники и 75 плавсредств.

В пятницу в Орске прорвало защитную насыпную дамбу.

В настоящее время в Орске подтоплено более 2 400 жилых домов, 3 065 придомовых территорий. Эвакуированы 711 человек, в том числе 210 несовершеннолетних.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. В регионе подготовлены к развертыванию 495 пунктов временного размещения общей вместимостью свыше 82,3 тыс. человек.