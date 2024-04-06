Пункты временного размещения в Орске готовы к приему 13 тыс. человек

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Орска, где произошло частичное разрушение насыпной дамбы, готовят дополнительные пункты временного размещения для эвакуированных жителей, сообщил глава города Василий Козупица.

"Всего в Орске развернуто 12 пунктов, еще четыре готовят к приему жителей. Пункты временного размещения готовы принять более 13 тысяч орчан", - написал он в своем телеграм-канале.

Спасатели МЧС на данный момент не получают новых заявок на эвакуацию из Орска, сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Александр Ситников в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в субботу.

"По последним данным, поток заявок прекратился. Примерно около получаса их не поступает, но мы знаем, что не все люди, к сожалению, эвакуировались", - сказал Ситников.

Он отметил, что ближе к ночи ситуация с желанием жителей эвакуироваться может измениться. "Я скажу по опыту этого паводка, когда наступает ночь, эти люди, как правило, передумывают", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что в домах отсутствует свет, газ, становится холодно. Такие некомфортные условия побуждают людей обратиться за помощью к спасателям.

"Ночью мы ожидаем снова приток заявок", - резюмировал он, отметив, что спасатели готовы продолжать оказывать помощь пострадавшим.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено около 4,5 тыс. домов и садовых участков. Эвакуирован 1 121 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.