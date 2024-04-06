Поиск
ХроникаНападение на Crocus City HallОбновлено в 16:20

Пункты временного размещения в Орске готовы к приему 13 тыс. человек

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Власти Орска, где произошло частичное разрушение насыпной дамбы, готовят дополнительные пункты временного размещения для эвакуированных жителей, сообщил глава города Василий Козупица.

"Всего в Орске развернуто 12 пунктов, еще четыре готовят к приему жителей. Пункты временного размещения готовы принять более 13 тысяч орчан", - написал он в своем телеграм-канале.

Спасатели МЧС на данный момент не получают новых заявок на эвакуацию из Орска, сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС Александр Ситников в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) в субботу.

"По последним данным, поток заявок прекратился. Примерно около получаса их не поступает, но мы знаем, что не все люди, к сожалению, эвакуировались", - сказал Ситников.

Он отметил, что ближе к ночи ситуация с желанием жителей эвакуироваться может измениться. "Я скажу по опыту этого паводка, когда наступает ночь, эти люди, как правило, передумывают", - сказал он.

По его словам, это связано с тем, что в домах отсутствует свет, газ, становится холодно. Такие некомфортные условия побуждают людей обратиться за помощью к спасателям.

"Ночью мы ожидаем снова приток заявок", - резюмировал он, отметив, что спасатели готовы продолжать оказывать помощь пострадавшим.

В пятницу, 5 апреля, в Орске прорвало введенную в 2010 году защитную насыпную дамбу. По последним данным, в Орске подтоплено около 4,5 тыс. домов и садовых участков. Эвакуирован 1 121 человек.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 216 (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ), ч. 1 ст. 293 (халатность) УК РФ.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня.

Хроника 30 марта – 06 апреля 2024 годаПоловодье в Оренбургской области
Оренбург Орск МЧС Оренбургская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Половодье в Оренбургской области

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы

Жителей еще одного поселка в Орске срочно эвакуируют из-за нового прорыва дамбы
Половодье в Оренбургской области

Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона

Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона

Гендиректор Telesport Макаренко отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве

Половодье в Оренбургской области

Смерть двух мужчин в подтопленном Орске не связана с утоплением

Закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома подписан президентом РФ

Закон о штрафах за недопуск газовщиков в дома подписан президентом РФ
Половодье в Оренбургской области

Дальнейшего разрушения поврежденной дамбы в Орске не зафиксировано

Половодье в Оренбургской области

Норовирус выявлен у 18 жителей подтопленного Орска

Норовирус выявлен у 18 жителей подтопленного Орска
Нападение на Crocus City Hall

Медведев обвинил западных лидеров в причастности к спонсированию теракта в Crocus

Путин подписал закон о запрете судимым за педофилию посещать места для детей

Половодье в Оренбургской области

Отказывающихся покидать дома жителей Оренбурга будут эвакуировать с полицией

Отказывающихся покидать дома жителей Оренбурга будут эвакуировать с полицией
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });