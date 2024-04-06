Что произошло за день: суббота, 6 апреля

Затопление Оренбургской области, возвращение космонавтов с МКС, Мексика разрывает дипотношения с Эквадором

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Уровень воды продолжает подниматься в Оренбургской области. Власти призывают жителей ряда поселков в Орске срочно эвакуироваться, из-за того что произошел еще один прорыв дамбы. При патрулировании Орска были найдены тела двух человек, однако, по предварительным данным, их смерть не связана с подтоплениями. У 18 человек в Орске выявлен норовирус. По факту прорыва дамбы заведено дело о халатности и нарушении безопасности при строительстве. По проекту дамба рассчитана на уровень воды в реке в 5,5 м. В настоящее время уровень Урала - 9,6 м, и вода прибывает. В связи с этим власти Оренбурга призвали жителей части города немедленно эвакуироваться, отказывающихся покидать дома будут эвакуировать с полицией. Оренбургский губернатор назвал паводок этого года самым большим за всю историю региона. В зону стихийного бедствия направляется глава МЧС.

- Международный экипаж корабля "Союз МС-24" вернулся на Землю с МКС. Спускаемый аппарат с космонавтом Олегом Новицким, представительницей Белоруссии Мариной Василевской и астронавтом Лорал О'Харой на борту успешно приземлился в Казахстане.

- Напавшего на губернатора Мурманской области арестовали на два месяца. Александр Быданов прописан в Петербурге, но проживает в Апатитах, работает бригадиром путей на железной дороге.

- Путин подписал закон о штрафах за недопуск газовщиков для проверки оборудования. Штраф увеличивается до 5-10 тысяч рублей (сейчас 1-2 тысячи рублей). Для должностных лиц - до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - до 500 тысяч.

- Гендиректор Telesport Макаренко отправлен под домашний арест по делу о мошенничестве. Уголовное дело было возбуждено "по факту мошеннических действий, связанных с трансляцией спортивных мероприятий".

- Мексика разрывает дипотношения с Эквадором после штурма ее посольства в Кито. Полиция ворвалась на территорию дипмиссии, чтобы задержать бывшего вице-президента Эквадора Хорхе Гласа, которому вменяется взяточничество и коррупция.