В оренбургском селе Илек уровень воды в Урале превысил опасную отметку

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - В Илекском районе Оренбургской области уровень воды в реке Урал продолжает расти и уже превысил опасную отметку на 2 сантиметра, сообщил телеграм-канал районной администрации.

"В Илекском районе по состоянию на 8 апреля на 16:00 (14:00 мск) уровень реки Урал в селе Илек достиг (...) 892 см", - говорится в сообщении.

Областное управление МЧС утром сообщило, что уровень воды в Урале у поста Илек достиг опасной отметки - 890 см.

По данным районной администрации, сейчас в селе Илек укрепляют и увеличивают защитную дамбу от реки Урал.

"Сейчас дамба 10 метров, будет увеличена до 11 м. Работает 29 единиц техники", - говорится в сообщении.

Пункт временного размещения организован на базе местного физкультурно-оздоровительного комплекса.

По прогнозам региональных властей, превышение опасной отметки ожидалось во вторник. Подтопление домов и участков может произойти в ближайшие дни.

По прогнозам властей, нормализация обстановки по реке Урал от Ириклинского водохранилища до села Илек ожидается не ранее 25 апреля.

Илек - село, административный центр Илекского района и Илекского сельсовета с населением более 10 тысяч человек.