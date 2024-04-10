Вода в Урале в Оренбурге продолжает прибывать и подошла к многоквартирным домам

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Уровень воды в реке Урал в Оренбурге продолжает расти, вода подходит к многоквартирным домам, сообщил мэр города Сергей Салмин.

"Позади очень непростые сутки. Урал превысил опасную отметку и продолжает прибавлять. Сейчас уровень воды составляет 10 метров 22 сантиметра. Уровень Сакмары у Татарской Каргалы достиг 810 см", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, Урал "разливается очень широко".

"Вода подошла близко к многоквартирным домам на ул. Геннадия Донковцева, ЖК Дубки и Гранд-Парк, но риск затопления сейчас отсутствует", - сказал мэр, добавив, что также подтоплены здания на набережной в районе автомобильного моста.

Между тем, отметил он, угрозы остановки Южно-Уральского водозабора, обеспечивающего водоснабжение города, в настоящий момент нет. Очистные сооружения также работают в штатном режиме.

Салмин напомнил, что для сдерживания паводка в Оренбург доставили водоналивные дамбы.

"Одну из них разворачивают на ул. Черепановых, чтобы уберечь жилые кварталы. Динамика повышения уровня воды в Урале пока сохраняется, оперативные службы продолжают нести круглосуточное дежурство", - добавил он.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня из-за ухудшения ситуации с половодьем. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

Наиболее серьезная ситуация наблюдается в Орске, также сильно паводок сказывается на Оренбурге.