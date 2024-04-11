В Минэнерго прокомментировали возможность отмены запрета ММА в производстве бензинов

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Минэнерго в рамках своих компетенций и функционала постоянно прорабатывает различные механизмы обеспечения производства, транспортировки, хранения и реализации моторных топлив с целью надежного снабжения внутреннего рынка, заявили "Интерфаксу" в ведомстве.

Так там прокомментировали возможность возвращения к использованию в производстве бензина монометиланилина (ММА), что было запрещено восемь лет назад.

"При необходимости вносятся предложения организационного или нормативно-правового характера. Ожидаемое производство автомобильного бензина 5 экологического класса в апреле полностью удовлетворяет плановые потребности внутреннего рынка",- подчеркнули в Минэнерго.

Как сообщал "Интерфаксу" источник, знакомый с итогами совещания у вице-премьера Александра Новака в начале апреля, ведомствам было поручено проанализировать ценообразование на компоненты для высокооктанового бензина для определения факторов необоснованного роста. Источники на рынке говорили, то изучается возможность использования ММА, что позволило бы сократить стоимость бензина.